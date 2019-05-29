Индийский YouTube-канал собрал рекордные 100 млн подписчиков

Индийский YouTube-канал T-series собрал 100 млн подписчиков, установив тем самым мировой рекорд. Об этом в субботу, 29 мая, сообщается в блоге канала в Twitter.

«T-Series смог достичь новой вехи на YouTube и первым пересек черту в 100 млн подписчиков. Спасибо, что сопровождали нас на этом пути. T-Series — заставляем Индию гордиться», — говорится в сообщении канала.

Как отмечает ТАСС, канал, на котором публикуются музыкальные клипы и трейлеры к фильмам, последние два года боролся за лидерство на YouTube и активно наращивал аудиторию.

В частности, он напряженно соперничал с каналом PewDiePie, который долгое время был самым крупным на видеохостинге. Владелец главного конкурента T-Series Феликс Кьельберг уже поздравил победителя музыкальным роликом.

В 2017 году YouTube заблокировал русскоязычный канал, который на тот момент мог потягаться с T-Series. На канал Vlad Crazy Show каждый месяц подписывалось более 1,5 млн человек, а число просмотров переступало отметку в 3 млрд.