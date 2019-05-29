Лесной план на 10 лет приняли в Тюменской области

Постановление об утверждении лесного плана подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Документ будет определять работу лесного сектора в ближайшие 10 лет.

План учитывает природные особенности региона, социально-экономические факторы, распределение лесов по территории Тюменской области и категории защитных лесов. Документ определяет использование, защиту и воспроизводство лесов с учетом эффективного развития экономики. Об этом сообщает портал «Наш город».

Документ прошел общественные слушания и был доработан департаментом лесного комплекса Тюменской области.

Общая площадь лесов в регионе достигает 11,3 млн га. В течение девяти лет площадь лесных насаждений увеличилась на 11 тыс. га.