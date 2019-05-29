Прямой эфир

Ожидавший в московской больнице пересадку печени ребенок упал с кровати и умер

0
Фото: ТАСС/Интерпресс/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в московской больнице. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала помощник главы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Цена нездоровья: россияне стали чаще обращаться к врачам за деньги
Треть опрошенных ВЦИОМом граждан лечатся самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов

Инцидент произошел в ночь на 13 мая. Ребенок 2018 года рождения, находившийся на лечении в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В. Шумакова в ожидании пересадки печени, упал с кровати и получил телесные повреждения в области головы, приведшие в дальнейшем к его смерти. Уточняется, что мальчика лечили от цирроза печени, а после падения на фоне имеющегося заболевания у ребенка были тяжелые нарушения свертываемости крови и прочности костей черепа.

После падения у мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, перелом костей и свода черепа, гематомы мягких тканей головы, пишет сайт kp.ru. Врачи немедленно оказали ребенку медицинскую помощь и перевели его для дальнейшего лечения в специализированное нейрохирургическое отделение Морозовской ДГКБ. Там его прооперировали и оставили под наблюдением врачей, однако 28 мая мальчик умер.

Установлено, что ребенок спал вместе с матерью на взрослой кровати, хотя в палате находилась необходимая детская кровать с высокими защитными бортами, сообщает телеканал «360».

Следователи возбудили уголовное дело о халатности. В пресс-службе Минздрава России подчеркнули, что мать ребенка была ознакомлена с правилами внутреннего распорядка и подписала информированное согласие. В частности, в документе сказано о запрете оставления ребенка на взрослой кровати.

Отмечается, что после произошедшего Росздравнадзор проверит центр трансплантологии по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

В феврале 2019 года шестилетний ребенок умер от аллергии на наркоз в больнице в Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок
Четырехлетний ребенок умер после удара током от лампы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017