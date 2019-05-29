Ожидавший в московской больнице пересадку печени ребенок упал с кровати и умер

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в московской больнице. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала помощник главы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел в ночь на 13 мая. Ребенок 2018 года рождения, находившийся на лечении в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В. Шумакова в ожидании пересадки печени, упал с кровати и получил телесные повреждения в области головы, приведшие в дальнейшем к его смерти. Уточняется, что мальчика лечили от цирроза печени, а после падения на фоне имеющегося заболевания у ребенка были тяжелые нарушения свертываемости крови и прочности костей черепа.

После падения у мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, перелом костей и свода черепа, гематомы мягких тканей головы, пишет сайт kp.ru. Врачи немедленно оказали ребенку медицинскую помощь и перевели его для дальнейшего лечения в специализированное нейрохирургическое отделение Морозовской ДГКБ. Там его прооперировали и оставили под наблюдением врачей, однако 28 мая мальчик умер.

Установлено, что ребенок спал вместе с матерью на взрослой кровати, хотя в палате находилась необходимая детская кровать с высокими защитными бортами, сообщает телеканал «360».

Следователи возбудили уголовное дело о халатности. В пресс-службе Минздрава России подчеркнули, что мать ребенка была ознакомлена с правилами внутреннего распорядка и подписала информированное согласие. В частности, в документе сказано о запрете оставления ребенка на взрослой кровати.

Отмечается, что после произошедшего Росздравнадзор проверит центр трансплантологии по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

В феврале 2019 года шестилетний ребенок умер от аллергии на наркоз в больнице в Ростовской области.