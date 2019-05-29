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Венгрия планирует осенью начать подключение к «Турецкому потоку»

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Фото: Global Look Press/Gazprom
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Будапешт планирует начать процедуру присоединения к газопроводу «Турецкий поток» в начале осени текущего года, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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По его словам, в ходе недавней встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером стороны договорились о подключении по средствам соединения к сербскому трубопроводу, который также будет задействован в проекте.

«Мы считаем, что чем больше трубопроводов, тем лучше <…> мы должны всерьез отнестись к «Турецкому потоку», — заявил 29 мая Сийярто агентству ТАСС.

Министр указал на важность российского проекта в связи с тем, что порт «Адрия» в Хорватии, предназначенный, в частности, для транспортировки топлива, всё еще строится, а компания ExxonMobil так и не приняла решения по добыче газа в соседней Румынии.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год.

Как заявил в середине мая зампред правления «Газпрома» Олег Аксютин, компания планирует начать поставки топлива по «Турецкому потоку» уже в конце декабря текущего года.

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