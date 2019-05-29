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РФ потребовала от Литвы прекратить провокации в отношении российских СМИ

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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МИД РФ потребовал от Литвы «прийти в чувство» и прекратить грубые провокации в отношении российских журналистов после выдворения из страны шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. Об этом в среду, 29 мая, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

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«Возмутительные действия Вильнюса показывают реальную цену свободы слова в этом прибалтийском государстве, стремящемся позиционировать себя в качестве примера европейской демократии», — подчеркнули там.

Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема 28 мая задержали с формулировкой «угроза национальной безопасности» в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку. Ему закрыли въезд в Литву на пять лет.

В ноябре 2017 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Например, в сентябре 2018 года во Франции был опубликован доклад, в котором рекомендуется не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. Спустя полгода, в январе 2019-го, Немецкий союз журналистов призвал надзорные органы Германии не выдавать RT Deutsch лицензию на вещание.

К гонениям на российские СМИ подключились и страны Балтии. Так, в октябре 2018 года главреда русскоязычного портала NewsBalt Андрея Выползова не пустили в Латвию. Летевшего из Калининграда журналиста задержали на границе.

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