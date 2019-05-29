Британец спас тонущего олененка из ледяной воды

Житель Линкольншира (Великобритания) Марк Хидон спас тонущего в ледяной воде олененка. Животное передали зоозащитникам.

Хидон и его друг проезжали на машине мимо канала и увидели торчащие из воды уши, пишет LadBible. Поняв, что животное тонет, англичанин разделся и прыгнул в воду.

Мужчины завернули олененка в одеяло, чтобы он не замерз, отвезли к живущим поблизости знакомым, накормили и позвонили в местный фонд защиты животных. Зоозащитники заявили, что без помощи животное погибло бы, и поблагодарили Хидона за неравнодушие.

В апреле рыбак из Сызрани (Самарская область) спас пятерых детей, которых уносило течением на оторвавшейся льдине. Услышав крики, он побежал по льду, но провалился в воду. Мужчина сумел дотолкать детей до берега, а сам выбрался с помощью другого рыбака, протянувшего палку.