ЦИК анонсировала старт избирательных кампаний в России 30 мая

Избирательные кампании по выборам законодательных собраний и губернаторов в регионах России стартуют 30 мая. Об этом в среду, 29 мая, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Всего в единый день голосования — 8 сентября — в 85 субъектах страны пройдут свыше 5 тыс. избирательных кампаний всех уровней, сообщает телеканал «360». По словам главы ЦИК, в предстоящих выборах смогут участвовать около 56 млн избирателей. В 16 регионах страны жители выберут глав субъектов, в 13 пройдут выборы депутатов законодательных собраний, а в трех — глав муниципальных образований административных центров.

По словам Памфиловой, на выборах всех уровней будет замещаться около 47 тыс. мандатов и выборных должностей, уточняет «Федеральное агентство новостей».

24 апреля Памфилова сообщила, что к концу 2019 года примерно треть зарегистрированных в России партий может быть ликвидирована из-за несоответствия требованиям законодательства. По ее словам, в этом году 32 партии должны будут пройти проверку на соответствие требованиям закона.