Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что надзорное ведомство выявило более 400 гражданских самолетов с изменениями в типовой конструкции без проведения исследований и сертификационных работ. Об этом он заявил в среду, 29 мая, на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, Росавиация не принимает надлежащие меры по пресечению эксплуатации самолетов, которые не соответствуют требованиям безопасности. При этом, как отметил генпрокурор, контроль за авиакомпаниями зачастую осуществляется лишь формально.

Также генпрокурор отметил, что госпрограмма обеспечения безопасности полетов в России не соответствует международным требованиям, пишет «Газета.Ру».

По его словам, с 2017 года от полетов в России были отстранены 550 пилотов.

Также была прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, аннулированы 160 летных свидетельств, отметил генпрокурор.