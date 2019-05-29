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Разрушенный паводком мост восстановили в Коми

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В Республике Коми восстановили мост, который был разрушен в результате паводка. Рабочие завершили строительство временной переправы через реку Вылыс-Койю.

Распоряжение о восстановлении моста в Ижемском районе дал глава республики Сергей Гапликов. Переправа пострадала в начале мая, когда уровень воды значительно повысился. Из-за паводка восстановить мост оперативно не удавалось. 28 мая рабочие завершили строительство временной деревянной переправы на ухтинском участке дороги Том–Керки. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

По новому мосту уже проехали первые машины, которые везли продовольствие для жителей Тома. На время отсутствия моста в населенном пункте был создан запас продуктов, свежие продукты небольшими партиями привозили на лодках.

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