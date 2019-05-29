Дорожные знаки украл водитель под Тамбовом и утопил их в пруду

Под Тамбовом с трассы Тамбов–Пенза пропали пять дорожных знаков. На их отсутствие на участке дороги с 12-го по 14-й км обратили внимание сотрудники ГИБДД. Речь идет о знаках «Ограничение скорости до 40 км/ч».

Вора разыскивали в течение месяца. Правоохранители выяснили, что знаки похитил 23-летний местный житель. Так он выразил недовольство нововведением. Погрузив таблички в машину, он отвез их к ближайшему пруду и там утопил.

Как сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на УМВД по области, в ближайшее время знаки вновь установят в прежних местах. А злоумышленнику грозит штраф на сумму до 80 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.