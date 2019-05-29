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Парижский Лувр открылся после забастовки

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Один из крупнейших музеев мира — парижский Лувр — открылся после забастовки персонала. Об этом в среду, 29 мая, сообщается на странице учреждения в Twitter.

При этом в публикации отмечается, что из-за большого наплыва посетителей билеты на все сеансы уже распроданы. Поэтому экспозицию увидят только те, кто заранее приобрел входной документ.

Парижский Лувр был закрыт с понедельника, 27 мая, в связи с забастовкой персонала из-за слишком большого наплыва посетителей. В профсоюзе сотрудников музея неоднократно обращали внимание на то, что за 10 лет их число выросло на 20%, при этом количество работников учреждения осталось прежним.

В январе стало известно, что в 2018 году Лувр посетило более 10 млн человек. Музей побил собственный рекорд шестилетней давности. Самые частые гости Лувра — жители США, Китая, Бразилии, а также европейских стран: Испании, Германии, Италии, Великобритании и, конечно же, Франции.

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