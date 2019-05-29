Один из крупнейших музеев мира — парижский Лувр — открылся после забастовки персонала. Об этом в среду, 29 мая, сообщается на странице учреждения в Twitter.

При этом в публикации отмечается, что из-за большого наплыва посетителей билеты на все сеансы уже распроданы. Поэтому экспозицию увидят только те, кто заранее приобрел входной документ.

Le musée du Louvre est ouvert.



En raison de l’affluence, les créneaux horaires sont actuellement complets. Seuls les visiteurs munis d’un billet avec créneau horaire peuvent rentrer. pic.twitter.com/2YeD635VK2 — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) May 29, 2019

Парижский Лувр был закрыт с понедельника, 27 мая, в связи с забастовкой персонала из-за слишком большого наплыва посетителей. В профсоюзе сотрудников музея неоднократно обращали внимание на то, что за 10 лет их число выросло на 20%, при этом количество работников учреждения осталось прежним.

В январе стало известно, что в 2018 году Лувр посетило более 10 млн человек. Музей побил собственный рекорд шестилетней давности. Самые частые гости Лувра — жители США, Китая, Бразилии, а также европейских стран: Испании, Германии, Италии, Великобритании и, конечно же, Франции.