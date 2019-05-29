Во Львове толпа протестующих захватила здание горсовета

Толпа протестующих украинцев ворвалась в здание городского совета Львова, взломав входные двери. Об этом в среду, 29 мая, сообщило издание «Апостроф» со ссылкой на госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Здание захватили участники акции, установившие ранее 28 мая перед зданием палаточный городок и потребовавшие отправить в отставку мэра города Андрея Садового.

Во Львовском горсовете заявили о нескольких пострадавших служащих.

«К одной из коллег приехала скорая. Не знаю, госпитализировали ли ее, но была оказана медицинская помощь», — приводит ТАСС слова сотрудницы горадминистрации.

Нападение не повлияло на работу коммунальных служб, уточнил директор одного из департаментов городского совета Евгений Бойко.

20 марта неизвестные подожгли отделение российского банка во Львове. ЧП произошло рано утром в доме на улице Владимира Великого.