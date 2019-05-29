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Нашествие зеленых гусениц обнаружили жители Ессентуков

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Огромное количество зеленых гусениц замечено в Курортном парке Ессентуков (Ставропольский край). Насекомые наносят урон деревьям.

По данным городской администрации, нашествие гусениц началось в нижней части парка. За день кроны многих деревьев заметно поредели. Об этом сообщает NewsTracker.

В настоящий момент гусениц наблюдают и в верхней части парка. Экологи и сотрудники санэпидемстанции оценивают ущерб, нанесенный деревьям. Для уничтожения гусениц были использованы два препарата, которые уже показали свою эффективность. Их применили на стволах деревьев. Эксперты обсуждают вопрос о возможности обработки крон.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области летом 2019 году удастся избежать нашествия мошек. Насекомых будет мало или не будет совсем. Это связано со скоротечностью паводка весной.

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