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Новый литературный арт-объект появился в Ставрополе

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В Ставрополе перед Дворцом культуры и спорта установили новый арт-объект, темой которого стали писатели и их произведения. Об этом сообщает группа города на своей странице в Instagram.

«Перед Дворцом культуры и спорта поставили новый арт-объект, посвященный русским писателям и их произведениям искусства», — приводит текст сообщения NewsTracker.

В комментариях к публикации пользователи похвалили арт-объект, при этом отметив его неудачное расположение. По их мнению, классики литературы должны находиться возле библиотеки.

При этом самые внимательные даже разглядели среди классических литературных произведений «Ведьмака» польского писателя Анджея Сапковского.

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