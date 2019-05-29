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Украинская певица объявила о создании «женской партии»

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Фото: instagram.com/Оля Полякова (@polyakovamusic)
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Украинская певица Ольга Полякова объявила о создании первой «женской партии», с которой планирует баллотироваться на выборах в Верховную раду. Об этом она заявила на форуме женского партнерства, видео опубликовано в Facebook артистки.

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«Мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, про которого я ничего не знаю. Понимаете? И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать», — сказала певица, добавив, что начинает создавать партию, которая будет «отвечать данному запросу».

Как подчеркнула Полякова, ее планы — не шутка. Она уже объявила о наборе девушек в свою команду.

20 мая после вступления в должность президента Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады из-за низкого уровня доверия граждан к парламентариям и отсутствия коалиции. Досрочные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.

Так, об участии в выборах уже объявила партия «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, которому Зеленский вернул украинское гражданство.

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