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Нашествия мошки в Астраханской области предстоящим летом не будет

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Специалисты успокоили жителей Астраханской области: летом 2019 года, скорее всего, нашествия мошки удастся избежать. Этих насекомых будет либо мало, либо не будет совсем.

По словам директора Астраханского биосферного заповедника Кирилла Литвинова, которые приводит «Астрахань-24», причина — в скоротечности паводка и стремительном падении уровня воды. Личинки мошки погибнут, не успев расплодиться, поскольку для их полноценного созревания необходим медленный спад воды.

Специалисты отмечают, что паводок в этом году в регионе стал уникальным по скорости своего прохождения и наиболее катастрофичным по влиянию на местную фауну. В частности, он может ударить по рыбному поголовью в Астраханской области: неокрепшие личинки рыб скатываются из полоев в реку, где у них практически нет шансов на выживание.

Ранее сообщалось о массовой гибели рыбы в водоеме в районе села Восточного Икрянинского района Астраханской области.

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