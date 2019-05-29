Богомолов возглавил Театр на Малой Бронной

Режиссер Константин Богомолов стал новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной в Москве. Об этом 29 мая сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

По его словам, соответствующее решение было принято после того, как возглавлявший театр с 2007 года Сергей Голомазов стал худруком Рижского русского театра, уточняет телеканал «360».

Комментируя свое назначение, Богомолов отметил, что перед ним стоит задача создать все условия для того, чтобы театр вернул себе лидирующие позиции в российской театральной жизни, опираясь на творческий коллектив.

«Это должен быть респектабельный театр, который реализует традиции русского психологического театра в его традиционных формах и его современных формах. При этом я <…> всегда за то, чтобы театр жил многообразной и разнообразной жизнью города, жизнью творческой, и чтобы здесь было место разному, всегда неизменно интересному и качественному театру: и традиционному, и экспериментальному, и коммерческому театру», — приводит слова режиссера телеканал «Звезда».

Он также отметил, что актеры должны быть счастливы и гордиться работой в этом театре.

Константин Богомолов — известный режиссер, многократный номинант на премию «Золотая маска». До ноября 2013 года являлся помощником руководителя МХТ имени Чехова. Первой постановкой его стало «Событие» по Владимиру Набокову. Также в число его работ входят «Карамазовы» по Достоевскому, «Идеальный муж» по Уайльду, «Мушкетеры» по мотивам романа Дюма. Кроме того, Богомолов сотрудничал с театром «Ленком», «Табакеркой» и Московским драматическим театром имени Гоголя. Как пишет НСН, в 2007 году Богомолов поставил в Театре на Малой Бронной один из своих первых спектаклей — «Много шума из ничего». Помимо этого, Богомолов снял такие фильмы, как «Год, когда я родился» (2017), «Настя» (2017) и первый сезон «Содержанки» (2019), пишет «Федеральное агентство новостей».

17 мая сообщалось, что должность худрука Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета заняла народная артистка России, супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан.