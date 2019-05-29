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Богомолов возглавил Театр на Малой Бронной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Режиссер Константин Богомолов стал новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной в Москве. Об этом 29 мая сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

По его словам, соответствующее решение было принято после того, как возглавлявший театр с 2007 года Сергей Голомазов стал худруком Рижского русского театра, уточняет телеканал «360».

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Комментируя свое назначение, Богомолов отметил, что перед ним стоит задача создать все условия для того, чтобы театр вернул себе лидирующие позиции в российской театральной жизни, опираясь на творческий коллектив.

«Это должен быть респектабельный театр, который реализует традиции русского психологического театра в его традиционных формах и его современных формах. При этом я <…> всегда за то, чтобы театр жил многообразной и разнообразной жизнью города, жизнью творческой, и чтобы здесь было место разному, всегда неизменно интересному и качественному театру: и традиционному, и экспериментальному, и коммерческому театру», — приводит слова режиссера телеканал «Звезда».

Он также отметил, что актеры должны быть счастливы и гордиться работой в этом театре.

Константин Богомолов — известный режиссер, многократный номинант на премию «Золотая маска». До ноября 2013 года являлся помощником руководителя МХТ имени Чехова. Первой постановкой его стало «Событие» по Владимиру Набокову. Также в число его работ входят «Карамазовы» по Достоевскому, «Идеальный муж» по Уайльду, «Мушкетеры» по мотивам романа Дюма. Кроме того, Богомолов сотрудничал с театром «Ленком», «Табакеркой» и Московским драматическим театром имени Гоголя. Как пишет НСН, в 2007 году Богомолов поставил в Театре на Малой Бронной один из своих первых спектаклей — «Много шума из ничего». Помимо этого, Богомолов снял такие фильмы, как «Год, когда я родился» (2017), «Настя» (2017) и первый сезон «Содержанки» (2019), пишет «Федеральное агентство новостей».

17 мая сообщалось, что должность худрука Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета заняла народная артистка России, супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан.

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