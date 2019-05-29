В Мурманской области украли мост

Неизвестные разобрали переправу через реку Умба. Мост в Мурманской области бесследно исчез за несколько дней. Центральный пролет спустили в воду, а потом разобрали на части. Полиция уже рассматривает заявление о пропаже. Мост после закрытия железнодорожной ветки был практически бесхозным.