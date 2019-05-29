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Пешеходные переходы с датчиками движения появятся в Карелии

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В Петрозаводске планируют обустроить три «умных» пешеходных перехода. Помимо светящейся разметки, на них появятся датчики движения и светодиоды.

Пешеходные переходы оборудуют в рамках программ «Безопасный Петрозаводск» и «Умный город» на Лесном проспекте. Техника будет автоматически фиксировать приближение пешеходов и включать подсветку разметки и дорожных знаков. Об этом сообщает ИА «Карелinform». Объем финансирования составит 2,5 млн рублей.

В городском совете пояснили, что «умные» переходы разместят в тех зонах, которые в настоящий момент являются наиболее опасными. Мигающая разметка позволит сделать пешеходов более заметными в ночное время. Если пилотный проект окажется эффективным, то в дальнейшем будут рассмотрены варианты установки датчиков движения на других переходах в городе.

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