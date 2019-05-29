Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей. Такое требование ведомство направило екатеринбургскому интернет-изданию Е1.ru.

«Сегодня ночью Роскомнадзор прислал требование об удалении с YouTube-канала E1.ru двух онлайн-трансляций из сквера у драмтеатра, которые проводились во второй и третий день противостояния между сторонниками и противниками строительства храма святой Екатерины на этом месте», — рассказали в редакции.

Отмечается, что причиной направления требования являются комментарии к ролику, содержащие призывы к экстремистской деятельности. Агентство ТАСС запросило официальный комментарий ведомства, однако ответ пока не получен.

Вопрос о строительстве храма в Екатеринбурге обострился 13 мая, когда на площади рядом с Театром драмы собралась стихийная акция протеста, растянувшаяся на несколько дней. Горожане выступили против строительства храма святой Екатерины вместо разрушенного в советское время. Митингующие, число которых достигало 2 тыс. человек, объясняют свою позицию тем, что ради возведения церкви придется вырубить деревья.

Спустя три дня в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, он предложил провести опрос жителей для решения вопроса о месте возведения собора. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство будет временно приостановлено.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел соответствующее исследование, которое показало, что большинство жителей Екатеринбурга не против возведения храма, но хотели бы видеть его не в сквере возле драмтеатра, а где-то в другом месте. После опроса власти города отказались от строительства церкви на этой площадке.