Четырехлетнюю девочку ударило током во дворе в Оренбуржье

Полиция Оренбургской области проводит проверку по факту получения электротравмы ребенком. Четырехлетнюю девочку ударило током во время игры во дворе.

По данным правоохранительных органов, девочка играла в металлической тележке. При порыве ветра сместились оголенные провода, которые были протянуты от жилого дома к сараю, и задели тележку. В итоге девочку ударило током, сообщает РИА «Оренбуржье».

Пострадавшая была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники МВД призывают местных жителей привести домашние электросети в порядок.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области 14-летний мальчик погиб от удара током, когда залез на теплотрассу в месте ее соприкосновения с линией электропередачи.