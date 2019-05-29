Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Челябинской области

В северной части Миасса (Челябинская область) произошел пожар в многоквартирном доме. Погибла женщина. Возможной причиной возгорания называют непотушенную сигарету.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей во вторник, 28 мая, от жильцов дома. По их словам, из дверей одной из квартир валил дым.

Как рассказали сайту 1obl.ru в федеральном государственном казенном учреждении «5 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области», на место были направлены боевые расчеты двух пожарно-спасательных частей.

Горела квартира на восьмом этаже. В задымленном помещении спасатели обнаружили тело женщины 1961 года рождения без признаков жизни.

Возгорание удалось ликвидировать за несколько минут. По предварительной информации, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.