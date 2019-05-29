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Самарский аэропорт примет участие в фестивале «Уральская ночь музыки»

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Аэропорт Курумоч в Самаре будет участвовать в крупнейшем музыкальном мероприятии Екатеринбурга — фестивале «Уральская ночь музыки». К нему присоединятся и другие крупные российские аэровокзалы — впервые с момента проведения фестиваля.

Как уточняет НИА «Самара», посланниками фестиваля будут музыканты группы «Ромарио». В каждом аэропорту к ним присоединятся свои, местные коллективы.

Кто будет выступать от Самары, пока не сообщается. Известно лишь, что концерт состоится 4 июня в 19:20 в общей зоне пассажирского терминала. Послушать его могут все желающие совершенно бесплатно.

Ранее сообщалось о намерении властей Самарской области развивать туристические направления в регионе. Так, планируется сделать более доступным для туристов посещение Троицкого монастыря и святого источника в селе Ташла, куда со всей страны съезжаются паломники.

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