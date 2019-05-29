Пушков и Матвиенко призвали уйти в отставку избившего журналиста чиновника

Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации в среду, 29 мая, призвал главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, избившего журналиста ВГТРК, уйти в отставку. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поддержала его заявление.

По мнению Пушкова, чиновник после такого скандала должен уходить в отставку, к чему он и призвал Зайцева. «Цепляясь за кресло, он дискредитирует и своих коллег, глав других регионов. Пребывание его на этой должности я считаю невозможным как минимум по морально-этическим соображениям», — цитирует сенатора RNS.

Он отметил, что хорошо было бы, чтобы в России начала утверждаться культура добровольного ухода в отставку после подобных скандалов.

Валентина Матвиенко полностью согласилась со сказанным Пушковым. «Коллеги, мы всякое видели, но чтобы руководитель, наделенный властью, в такой форме общался с журналистами — рукоприкладство и в такой хамской манере, такой грубой неуважительной манере — это уже запредельно, правда», — заявила она. По словам спикера, должны быть приняты самые жесткие меры.

«Стыдно, уйди в отставку, какое ты имеешь моральное право после этого работать?» — добавила Матвиенко.

Пушков также уточнил, что на ВГТРК обсудили инцидент и пришли к выводу, что «журналист действовал в рамках своих полномочий», уточняет телеканал «360». Сенатор считает, что депутаты защищают главу района из ложного представления о корпоративной солидарности.

Инцидент произошел 22 мая. Сергей Зайцев набросился с кулаками на репортера телеканала «Россия 24» Ивана Литомина, когда тот попытался взять у него комментарий. Журналист готовил сюжет о кoррупционной составляющей в деятельности Зайцева. Инцидент был запечатлен на видео.

26 мая «Единая Россия» извинилась перед журналистами «за безобразную сцену» с главой Ширинского района. По словам заместителя секретаря генсовета партии Евгения Ревенко, любой член «Единой России», особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан корректно отвечать даже на неприятные вопросы. 27 мая президиум генсовета «Единой России» принял решение исключить Сергея Зайцева из партии.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на корреспондента. Чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиoнальной деятельности журналиста). В рамках уголовного дела также будет проверена информация о возможных фактах коррупции, о которых заявили авторы сюжета «Вести. Дежурная часть».