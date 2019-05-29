МИД Ирана опроверг слухи о поставке КНДР вооружений и технологий

Иран не поставляет Северной Корее ракетных технологий. Об этом заявил замминистра МИД исламской республики Аббас Аракчи в ходе визита в Катар, сообщает в среду, 29 мая, «РИА Новости».

По словам дипломата, Тегеран ничего не поставляет Пхеньяну.

«Разумеется, Иран и Северная Корея — друзья, они помогали нам во время 8-летней войны с Ираком, инициированной Саддамом Хусейном», — уточнил заместитель министра МИД Ирана.

Аракчи указал на плодотворное сотрудничество двух государств в прошлом, но в настоящее время оно прекращено по разным причинам.

«Таким образом, между Ираном и КНДР больше нет таких отношений», — пояснил он.

В начале мая США дали компаниям 90 дней на сворачивание производства и торговли металлами с Ираном. 8 мая Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в этой стране. Тогда же Москва призывала все страны не сворачивать экономические связи с Ираном, в том числе закупку иранской продукции, в первую очередь энергоносителей.