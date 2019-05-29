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Вертолетную площадку разместят рядом с перинатальным центром в Пскове

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Место для размещения вертолетной площадки согласовали на публичных слушаниях в Пскове. Она появится возле перинатального центра.

Медицинское учреждение начало работу в январе 2019 года. За первые три месяца в перинатальном центре родилось более 500 детей. В рамках публичных слушаний проходило обсуждение места под вертолетную площадку рядом с центром. Кроме того, обсуждался вопрос планировки и межевания территорий в границах улиц Кузбасской Дивизии, Юбилейной и реки Великой. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В документах указано, что принятие проекта позволит обеспечить порядок на участке возле радиозавода и обустроить дорожную инфраструктуру. Кроме того, в рамках участка появится парковая зона. По итогам общественных слушаний администрация подготовит проекты благоустройства.

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