Порядка 2 тыс. новых дорожных знаков установят в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле планируют установить порядка 2 тыс. новых дорожных знаков и 15 светофоров в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работой займется МБУ «Сигнал-3».

Как рассказал директор предприятия Вячеслав Сизов, стоимость работ оценивается в 80 млн рублей. В обязанности «Сигнала-3» входит нанесение дорожной разметки на отремонтированные дороги, ремонт 18 старых светофоров и установка 15 новых, замена 2 тыс. дорожных знаков, демонтаж мешающих ремонту знаков и ограждений, пишет ТагилСити.ру.

При нанесении дорожной разметки применяется пластическая смесь. Специалисты отмечают, что вещество держится гораздо дольше традиционного покрытия, но зимой и в дождь разметка становится скользкой.

Замдиректора по производству Алексей Панченко рассказал, что нигде нет отработанной технологии относительно создания противоскольжения. В этом году предприятие планировало опробовать новый метод, но пока он находится на стадии экспериментов.

В Нижнем Тагиле за шесть лет планируют отремонтировать 116 км дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общую стоимость работ оценили в 3,6 млрд рублей.