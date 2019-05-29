Доцента вуза в Липецке обвинили в получении взятки от заочников

Уголовное дело возбудили в отношении доцента кафедры философии одного из вузов Липецка. Его подозревают в получении взятки от студентов-заочников.

Как сообщает GOROD48 со ссылкой на следственный отдел по Правобережному округу Липецка, преподаватель получил 14 тыс. рублей. За эти деньги он должен был выставить студентам зачеты по культурологии.

Сам обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Сейчас следователи продолжают собирать материалы для закрепления доказательной базы.

Ранее сообщалось, что во взяточничестве заподозрили экс-главу управления УФСИН по Липецкой области Геннадия Чейкина. Сумма взятки составила 1,5 млн рублей.