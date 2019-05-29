Прямой эфир

Зеленский понадеялся на участие ВСУ только в миротворческих операциях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что в будущем вооруженные силы страны будут участвовать исключительно в миротворческих миссиях.

Об этом глава государства написал в социальной сети Facebook. Так он поздравил участников украинских миротворческих миссий с Международным днем миротворца. «Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии», — приводит слова Зеленского в среду, 29 мая, RT.

По словам Зеленского, его страна всегда хотела мира и безопасности как для своих граждан, так и для всех народов.

27 мая политик впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс. Он осмотрел позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), город Счастье и станицу Луганскую, где побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе
Зеленский поручил вытравить «всё советское» из ВСУ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017