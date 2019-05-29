Зеленский понадеялся на участие ВСУ только в миротворческих операциях

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что в будущем вооруженные силы страны будут участвовать исключительно в миротворческих миссиях.

Об этом глава государства написал в социальной сети Facebook. Так он поздравил участников украинских миротворческих миссий с Международным днем миротворца. «Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии», — приводит слова Зеленского в среду, 29 мая, RT.

По словам Зеленского, его страна всегда хотела мира и безопасности как для своих граждан, так и для всех народов.

27 мая политик впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс. Он осмотрел позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), город Счастье и станицу Луганскую, где побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах.