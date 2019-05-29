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В МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве 29 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алиса Юрьева
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МЧС опубликовало экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве. Заявление ведомства размещено на официальной странице в Twitter.

По прогнозам синоптиков, в среду, 29 мая, в столице местами ожидается жара с температурой воздуха плюс 30–31 градус, облачность переменная, без осадков. В области возможно повышение температуры до +32 градусов. Ветер южный, скорость 5–10 м/с, сообщает телеканал «360». Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст., относительная влажность воздуха 4%.

В этой связи спасатели рекомендуют горожанам избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды, сообщает телеканал «Звезда».

Как пишет «Федеральное агентство новостей», 29 мая может стать самым жарким днем в столице с начала года. Ожидается, что температурные показатели превысят многолетние значения на восемь градусов.

28 мая и.о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал, что в выходные 1 и 2 июня ожидается снижение температуры воздуха в столице до +15 градусов ночью и до +24 днем.

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