Более 250 бутылок поддельного алкоголя нашли в магазине Липецка

В Липецке в одном из нестационарных киосков на улице Неделина нашли более 250 бутылок контрафактного алкоголя. Комиссия установила факт оборота алкогольной продукции с признаками поддельных акцизных марок.

Как сообщает Lipetskmedia со ссылкой на региональное управление потребительского рынка и ценовой политики, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, по которому предпринимателю грозит штраф в более 500 тыс. рублей.

Накануне в киоске возле автобусной остановки «Переезд» в Липецке также были найдены более сотни бутылок поддельной водки и коньяка.

Ранее сообщалось, что более трети элитных сортов шотландского виски специалисты признали поддельными.