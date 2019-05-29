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Более 250 бутылок поддельного алкоголя нашли в магазине Липецка

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В Липецке в одном из нестационарных киосков на улице Неделина нашли более 250 бутылок контрафактного алкоголя. Комиссия установила факт оборота алкогольной продукции с признаками поддельных акцизных марок.

Как сообщает Lipetskmedia со ссылкой на региональное управление потребительского рынка и ценовой политики, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, по которому предпринимателю грозит штраф в более 500 тыс. рублей.

Накануне в киоске возле автобусной остановки «Переезд» в Липецке также были найдены более сотни бутылок поддельной водки и коньяка.

Ранее сообщалось, что более трети элитных сортов шотландского виски специалисты признали поддельными.

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