Заведующая детсадом в Сургуте уволилась после видео со стриптизом кабана

Заведующая детским садом в Сургуте уволилась по собственному желанию после того, как в Сети опубликовали снятый в стенах учреждения видеоролик трехлетней давности с танцующим стриптиз аниматором в костюме кабана. Об этом рассказал советник главы города Александр Оверчук.

28 мая в СМИ появилась видеозапись, на кадрах которой аниматор в ростовой кукле исполняет стриптиз, а после полного раздевания танцует с одной из присутствующих в актовом зале женщин. В комментариях к ролику пользователи предположили, что это заведующая детским садом, пишет сайт aif.ru. Детей при этом в учреждении нет. В комментариях к ролику сказано, что инцидент произошел в детском саду «Золотая рыбка», пишет «Ридус».

В комментариях к видеозаписи пользователи предположили, что кто-то из сотрудников дошкольного учреждения мог переодеться, чтобы поздравить коллегу. В связи с произошедшим проверки проходят во всех дошкольных учреждениях города.

Видеозапись вызвала широкий резонанс среди местных жителей и интернет-пользователей.

«Это что за разврат в стенах сада! Куда смотрит департамент!» — прокомментировали запись.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на СИА-ПРЕСС, у заведующей были проблемы с коллегами и распространение ролика могло быть намеренным. Известно, что руководство детсада потребует от YouTube удалить ролик.

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