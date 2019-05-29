Прямой эфир

Заведующая детсадом в Сургуте уволилась после видео со стриптизом кабана

0
Фото: Pixabay
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заведующая детским садом в Сургуте уволилась по собственному желанию после того, как в Сети опубликовали снятый в стенах учреждения видеоролик трехлетней давности с танцующим стриптиз аниматором в костюме кабана. Об этом рассказал советник главы города Александр Оверчук.

Сошли с дистанции: родители стали следить за личной жизнью учителей
Почему стремление оценивать моральный облик преподавателей неизбежно приводит к травле

28 мая в СМИ появилась видеозапись, на кадрах которой аниматор в ростовой кукле исполняет стриптиз, а после полного раздевания танцует с одной из присутствующих в актовом зале женщин. В комментариях к ролику пользователи предположили, что это заведующая детским садом, пишет сайт aif.ru. Детей при этом в учреждении нет. В комментариях к ролику сказано, что инцидент произошел в детском саду «Золотая рыбка», пишет «Ридус».

В комментариях к видеозаписи пользователи предположили, что кто-то из сотрудников дошкольного учреждения мог переодеться, чтобы поздравить коллегу. В связи с произошедшим проверки проходят во всех дошкольных учреждениях города.

Видеозапись вызвала широкий резонанс среди местных жителей и интернет-пользователей.

«Это что за разврат в стенах сада! Куда смотрит департамент!» — прокомментировали запись.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на СИА-ПРЕСС, у заведующей были проблемы с коллегами и распространение ролика могло быть намеренным. Известно, что руководство детсада потребует от YouTube удалить ролик.

2 мая выпускники школы во Владивостоке выступили на дне самоуправления в БДСМ-костюмах накануне последнего звонка. В соцсетях появились фотографии девушки в полицейской форме рядом с парнями в масках зайчиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Директор школы передумала увольняться из-за БДСМ-вечеринки выпускников
Учительницу уволили за показ детям на уроке фильма «Оно»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017