В Красноярском крае пенсионеры ездят в больницу на катафалке

«Прощальный кортеж» доставляет пожилых пациентов в больницу в Красноярском крае. Тысячу рублей за траурный маршрут пенсионеры платят сами. Выбора нет — это единственный способ добраться до врачей. По медицинским стандартам врачи могут лечить только тяжелобольных, транспорт скорая помощь не предоставляет — не положено по закону. Альтернатива «ритуальным такси» — платная «скорая» есть только в Красноярске.