Генпрокуратура РФ нашла более 400 самолетов с изменениями в типовой конструкции

Генпрокуратура выявила более 400 гражданских самолетов с изменениями в типовой конструкции без проведения исследований и сертификационных работ. Об этом в среду, 29 мая, сообщил генпрокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, Росавиацией не принимаются надлежащие меры по пресечению эксплуатации самолетов, которые не соответствуют требованиям безопасности, а контроль за авиакомпаниями зачастую осуществляется лишь формально.

«Допускались случаи принятия неправомерных решений о соответствии требованиям федеральных авиационных правил авиаперевозчиков, находившихся в предбанкротном состоянии, имевших нехватку воздушных судов», — цитирует Чайку «РИА Новости».

Также генпрокурор отметил, что госпрограмма обеспечения безопасности полетов в России не соответствует международным требованиям. По его словам, с 2017 года от полетов в России были отстранены 550 пилотов.

«В ходе надзорных проверок нами вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и др.», — пояснил Чайка.

Также была прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, аннулированы 160 летных свидетельств, отметил генпрокурор.

В сентябре 2018 года глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что агенство имеет претензии к обеспечению безопасности полетов в российской авиакомпании UTair. По его словам, системы управления безопасностью полетов у авиаперевозчика «недостаточно эффективны».