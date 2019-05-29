Прямой эфир

Генпрокуратура РФ нашла более 400 самолетов с изменениями в типовой конструкции

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокуратура выявила более 400 гражданских самолетов с изменениями в типовой конструкции без проведения исследований и сертификационных работ. Об этом в среду, 29 мая, сообщил генпрокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, Росавиацией не принимаются надлежащие меры по пресечению эксплуатации самолетов, которые не соответствуют требованиям безопасности, а контроль за авиакомпаниями зачастую осуществляется лишь формально.

Черная полоса: появилась новая версия катастрофы в Шереметьево
Одной из причин рокового удара «Суперджета» о землю мог стать сбой в работе воздушных тормозов

«Допускались случаи принятия неправомерных решений о соответствии требованиям федеральных авиационных правил авиаперевозчиков, находившихся в предбанкротном состоянии, имевших нехватку воздушных судов», — цитирует Чайку «РИА Новости».

Также генпрокурор отметил, что госпрограмма обеспечения безопасности полетов в России не соответствует международным требованиям. По его словам, с 2017 года от полетов в России были отстранены 550 пилотов.

«В ходе надзорных проверок нами вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и др.», — пояснил Чайка.

Также была прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, аннулированы 160 летных свидетельств, отметил генпрокурор.

В сентябре 2018 года глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что агенство имеет претензии к обеспечению безопасности полетов в российской авиакомпании UTair. По его словам, системы управления безопасностью полетов у авиаперевозчика «недостаточно эффективны».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы авиакомпании с самым вкусным питанием на борту
Истребители Су-57 покажут на авиасалоне МАКС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017