Семь гаражей оказались разрушены после хлопка газового баллона в Воронеже

Воронежские правоохранители проводят проверку после хлопка газа в гаражном кооперативе, в результате чего оказались разрушены семь гаражей. Об этом 29 мая рассказали в региональном МВД.

ЧП произошло в ночь на 29 мая на территории ГСК в Левобережном районе города. Предварительно установлено, что произошел хлопок газового баллона без последующего горения. В результате обрушились конструкции семи гаражей. На месте происшествия проводятся следственные мероприятия. Далее будет организован разбор завалов и уборка территории, пишет сайт aif.ru.

В результате инцидента никто не пострадал, в разрушенных гаражах автомобилей не было. Как уточняет REGNUM, в одном из поврежденных боксов находился квадроцикл.

6 апреля сообщалось, хлопок газа произошел в частном жилом доме в башкирском селе Большеустьикинском.