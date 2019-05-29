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Эмоциональное выгорание на работе признали болезнью

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Фото: Depositphotos
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На Всемирной ассамблее здравоохранения, высшем руководящем органе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая проходила 20–28 мая в Женеве, синдром эмоционального выгорания был официально признан болезнью. Об этом пишет «Российская газета».

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По данным издания, такое эмоциональное состояние будет определяться как «синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться». Отмечается, что с таким названием эмоциональное выгорание под кодом QD85 записали в каталог Международной классификации болезней (МКБ-11), новая редакция которого состоит из 55 тыс. заболеваний, симптомов и причин травм.

Новый каталог должен вступить в силу 1 января 2022 года. Также в него было включено «навязчивое сексуальное поведение» и «зависимость от видео или азартных игр в интернете».

Ранее в апреле ученые из Мюнхенского технического университета выяснили, что стресс на работе и нарушение сна в среднем в три раза повышают риск сердечно-сосудистой смерти работников с гипертонией.

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