Два человека погибли в результате крушения самолета в Канаде

Двое граждан США погибли в результате крушения частного самолета в Канаде. Об этом сообщает CBS со ссылкой на представителя канадской службы транспортной безопасности.

ЧП произошло с частным легкомоторным самолетом Cessna 170 вблизи международного аэропорта Уайтхорса — столицы территории Юкон. Воздушное судно должно было вылететь в город Анкоридж (штат Аляска), однако разбилось при взлете. По данным RT, самолет упал в лесу к югу от взлетно-посадочной полосы и загорелся.

На месте инцидента проводятся следственные мероприятия, пишет «Федеральное агентство новостей». Выясняются причины катастрофы. Как сообщает телеканал «360», на борту находились 56-летний Чарльз Эрик Бенсон и 58-летний Джеффри Брайан Бабкок. Оба погибли на месте.

12 мая сообщалось, что в Уэльсе близ города Абергавенни потерпел крушение легкомоторный самолет, три человека получили травмы.