Школьным психологам Ростовской области предложили поднять зарплату

В Ростовской области хотят поднять заработную плату школьным психологам. Свое предложение озвучила заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова в рамках круглого стола, посвященного теме незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, который прошел в заксобрании в среду, 28 мая.

В ходе заседания стало известно, что в регионе наблюдается слабая подготовка специалистов, занимающихся профилактикой наркомании и токсикомании. Некоторые участники выразили мнение, что прежде всего необходимо обратить внимание на работу психологов в школах, пишет RostovGazeta.

Кожухова отметила, что «психологов по штату у нас сегодня достаточно», и призвала подумать над уровнем зарплаты специалистов. По ее словам, они получают 8,5 тыс. рублей плюс доплаты. Так, максимум, что может получить выпускник вуза, — это 14–15 тыс. рублей.

Заместитель главы города пояснила, что этих денег недостаточно, в связи с чем людям приходится подрабатывать. Также она выразила мнение, что психологи должны заниматься исключительно своей деятельностью, а для этого необходима соответствующая заработная плата.