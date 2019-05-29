В России возбудили 280 уголовных дел из-за ошибок с начислением пенсий

Почти 300 уголовных дел возбуждено в России за 2018 год из-за отказов в пенсиях и ошибок с расчетами. Об этом в среду, 29 мая, сообщил генпрокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, за 12 месяцев прошлого года в сферах пенсионного законодательства, здравоохранения и соблюдения социальных гарантий инвалидов были защищены права 42 тыс. человек.

«А к виновным должностным лицам применены строгие меры взыскания, 37 тыс. из них привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 280 уголовных дел», — цитирует Чайку «РИА Новости».

Он отметил, что среди самых частых нарушений — незаконное снижение размера пенсии, необоснованный отказ в выплате, а также занижение трудового стажа. Также были выявлены нарушения при признании граждан инвалидами, случаи уклонения от предоставления им льготных рецептов, санаторного лечения и технических средств реабилитации.

26 мая в России вступил в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии. По старым правилам пенсии неработающих пенсионеров, размер которых ниже прожиточного минимума, после каждой новой индексации увеличивались, а размер доплаты, дотягивающей до этого показателя, пропорционально уменьшался. Увеличение оказывалось формальным, сумма на руки могла оказаться такой же, как и до пересчета.

Новые правила устанавливают размер доплаты до индексации. Таким образом, доход пенсионера будет в любом случае выше прожиточного минимума.