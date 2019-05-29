Прямой эфир

В России возбудили 280 уголовных дел из-за ошибок с начислением пенсий

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти 300 уголовных дел возбуждено в России за 2018 год из-за отказов в пенсиях и ошибок с расчетами. Об этом в среду, 29 мая, сообщил генпрокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, за 12 месяцев прошлого года в сферах пенсионного законодательства, здравоохранения и соблюдения социальных гарантий инвалидов были защищены права 42 тыс. человек.

Неоплатный полк: в каких странах ветеранам живется труднее всего
В Прибалтике вместо советских воинов надбавку к пенсии получают пособники гитлеровцев

«А к виновным должностным лицам применены строгие меры взыскания, 37 тыс. из них привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 280 уголовных дел», — цитирует Чайку «РИА Новости».

Он отметил, что среди самых частых нарушений — незаконное снижение размера пенсии, необоснованный отказ в выплате, а также занижение трудового стажа. Также были выявлены нарушения при признании граждан инвалидами, случаи уклонения от предоставления им льготных рецептов, санаторного лечения и технических средств реабилитации.

26 мая в России вступил в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии. По старым правилам пенсии неработающих пенсионеров, размер которых ниже прожиточного минимума, после каждой новой индексации увеличивались, а размер доплаты, дотягивающей до этого показателя, пропорционально уменьшался. Увеличение оказывалось формальным, сумма на руки могла оказаться такой же, как и до пересчета.

Новые правила устанавливают размер доплаты до индексации. Таким образом, доход пенсионера будет в любом случае выше прожиточного минимума.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017