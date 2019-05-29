Количество ФАПов увеличат в одном из районов Волгоградской области

В Светлоярском районе Волгоградской области планируют увеличить количество фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки главы региона Андрея Бочарова в муниципалитет в среду, 29 мая.

На встрече с жителями села Большие Чапурники выяснилось, что здесь до сих пор нет фельдшерско-акушерского пункта. При этом в населенном пункте проживает порядка 6 тыс. человек. Губернатор отметил необходимость создания современного ФАПа и поставил соответствующую задачу перед профильными комитетами, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Кроме того, медпункты также появятся в поселках Луговой и Цаца. Создание этих объектов включено в пятилетнюю программу, согласно которой в регионе должны появиться более 100 ФАПов.

Одним из вопросов поездки в муниципалитет являлось комплексное развитие населенных пунктов. Так, в селе Большие Чапурники продолжается текущий ремонт дорог, а также планируется провести озеленительные и строительные работы в парке «Олимпийский», который был создан в прошлом году.

В пресс-службе областной администрации агентству пояснили, что за последние пять лет в регионе было обновлено около 500 общественных пространств. Столько же предстоит обустроить до 2024 года.