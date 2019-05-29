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Директора горнодобывающего предприятия задержали за взятку в Забайкалье

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Уголовное дело о получении взятки возбудили в отношении генерального директора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение им. Е. П. Славского» Александра Глотова. Об этом 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

«Генеральный директор ППГХО подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении одного из депутатов районного совета, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»)», — сказал Марков.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в 2017 году директор фирмы и гендиректор горнодобывающего предприятия заключили договор на поставку питания для работников.

За победу при проведении тендера и заключение этого соглашения гендиректор потребовал ежемесячно передавать ему по 500 тыс. рублей. За почти полтора года руководитель ПАО, по предварительным данным, получил от предпринимателя 8 млн рублей.

Отмечается, что в ходе обысков дома и на работе одного из подозреваемых изъято более 11 млн рублей, а также иностранная валюта, документы, видео- и аудиозаписи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов дела.

Оба подозреваемых задержаны на 48 часов, готовятся документы для избрания для них меры пресечения в виде заключения под стражу.

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