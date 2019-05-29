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В ФСБ сообщили о выдаче Бельгией воевавшего на стороне ИГ россиянина

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Бельгия выдала россиянина, воевавшего в Сирии на стороне террористов. Об этом в среду, 29 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Организована экстрадиция из Королевства Бельгия находящегося в международном розыске гражданина России Ахмадова Иммампаши Ханпашаевича», — говорится в сообщении.

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По данным спецслужб, Ахмадов в 2014 году через Турцию попал в Сирию и вступил там в ряды террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В июне 2018 Ахмадова задержали и взяли под стражу в Брюсселе.

Российские правоохранительные органы предоставили бельгийской стороне доказательства преступной деятельности Ахмадова, и Брюссель удовлетворил запрос о его выдаче. 28 мая мужчину доставили в Москву.

Задержанный помещен в СИЗО, проводятся необходимые следственные действия.

28 мая сообщалось о приговоре, вынесенном в Ираке двум французам, воевавшим на стороне ИГ. Их приговорили к смертной казни вслед за еще четырьмя их соотечественниками. В Париже заявили, что приложат все усилия, чтоб граждане Франции избежали высшей меры наказания, однако экстрадиции не потребовали.

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