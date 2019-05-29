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Центральный детский магазин на Лубянке отпразднует 62-летие

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Фото: пресс-служба ЦДМ на Лубянке
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Центральный детский магазин на Лубянке 1 и 2 июня отпразднует 62-летие масштабным шоу под названием «День рождения ЦДМ».

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Известия», начало праздника ознаменует парад игрушек от магазина Hamleys, который начнется в главном атриуме.

На протяжении всего дня дети смогут поучаствовать в командных соревнованиях «Гонки Magformers», стать звездами бумажной дискотеки, увидеть шоу мыльных пузырей и выступления вокально-танцевальных ансамблей. Посетителям магазина предложат угощение — candy-бар и мороженое от итальянского ресторана Osteria Mario. Также дети и родители смогут посетить фотозону и получить сладкие подарки от Kinder.

Мероприятие будет сопровождаться показом мультфильмов от магазина «Мульт», в том числе новых серий «Сказочного патруля» и «Деревяшек».

Также посетители ЦДМ на Лубянке получат шанс стать обладателями одного из 40 крупных призов. Каждый час в главном атриуме будут проводиться конкурсы и викторины с возможностью выиграть подарки от арендаторов — ведущих операторов развлечений, детских магазинов и кафе.

Кульминацией праздника станет фейерверк из конфетти и 4 тыс. воздушных шаров, которые спустятся в главный атриум из-под стеклянного купола. Анимационная программа завершится в 22:00.

Центральный детский магазин на Лубянке — это уникальный комплекс семейного и детского досуга, торговый центр с полным ассортиментом детских товаров и услуг. В ЦДМ на Лубянке представлено более 150 магазинов детских товаров, игрушек, а также товаров для будущих родителей.

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