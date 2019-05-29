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Путин поддержал идею засчитывать стаж работы на территории ЕАЭС при расчете пенсий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин считает, что пенсионерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет удобен расчет пенсий, при котором будет засчитываться стаж работы на территории всех государств ЕАЭС. Об этом глава государства сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в среду, 29 мая.

Путин отметил, что для людей, которые всю жизнь работали, это имеет очень важное значение.

«Будет не важно, где конкретно человек работал, главное — чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж», — цитирует главу государства ТАСС.

В ЕАЭС входят пять государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. С 1 января 2018 года председательство в органах ЕАЭС перешло к российской стороне.

26 мая в России вступил в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

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