Прямой эфир

Болтон обвинил Иран в атаках на танкеры у берегов ОАЭ

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, за нападениями на танкеры у берегов ОАЭ стоит Иран.

Центрифуга в кармане: Иран может создать атомную бомбу за год
Исламская республика располагает для этого всеми мощностями, считают эксперты

В ходе пресс-конференции в Абу-Даби он заявил, что атаки на суда были «почти наверняка совершены с помощью морских мин из Ирана», передает «Интерфакс».

12 мая в водах в порту Фуджейры в ОАЭ были атакованы четыре нефтяных танкера. В результате были повреждены два судна Саудовской Аравии, одно судно ОАЭ и одно судно Норвегии.

25 мая контр-адмирал ВМФ США Майкл Глидэй также обвинил Иран в причастности к атаке. Он отметил, что магнитные мины, которые использовались для подрыва судов, принадлежат иранскому Корпус стражей исламской революции.

В свою очередь Тегеран отрицает участие в нападениях, утверждая, что Вашингтон «балансирует на грани войны», разворачивая в регионе свои войска.

Отношения между Ираном и США осложнились в мае 2018 года, Вашингтон решил выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отменяющего санкции против Ирана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Американский лидер Дональд Трамп заподозрил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении возобновить рестрикции, в том числе вторичные.

8 мая 2019 года Тегеран уведомил членов СВПД о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране отметил, что эти меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций.

В ответ Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране. Также в США заявили о готовности ответить силой на «посягательство со стороны Тегерана на интересы Вашингтона».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном
Бывшие военнослужащие призвали Трампа не разжигать конфликт в Иране

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017