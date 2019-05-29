Болтон обвинил Иран в атаках на танкеры у берегов ОАЭ

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, за нападениями на танкеры у берегов ОАЭ стоит Иран.

В ходе пресс-конференции в Абу-Даби он заявил, что атаки на суда были «почти наверняка совершены с помощью морских мин из Ирана», передает «Интерфакс».

12 мая в водах в порту Фуджейры в ОАЭ были атакованы четыре нефтяных танкера. В результате были повреждены два судна Саудовской Аравии, одно судно ОАЭ и одно судно Норвегии.

25 мая контр-адмирал ВМФ США Майкл Глидэй также обвинил Иран в причастности к атаке. Он отметил, что магнитные мины, которые использовались для подрыва судов, принадлежат иранскому Корпус стражей исламской революции.

В свою очередь Тегеран отрицает участие в нападениях, утверждая, что Вашингтон «балансирует на грани войны», разворачивая в регионе свои войска.

Отношения между Ираном и США осложнились в мае 2018 года, Вашингтон решил выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отменяющего санкции против Ирана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Американский лидер Дональд Трамп заподозрил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении возобновить рестрикции, в том числе вторичные.

8 мая 2019 года Тегеран уведомил членов СВПД о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране отметил, что эти меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций.

В ответ Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране. Также в США заявили о готовности ответить силой на «посягательство со стороны Тегерана на интересы Вашингтона».