Свадебных фотографов заменят роботы

Профессия свадебного фотографа вымирает: скоро на торжества будут приглашать роботов. Они смогут не просто снимать, но и запостить фото в Instagram. Фото можно тут же отправить себе на почту или распечатать. Робот Ева деликатнее обычных фотографов — не щелкает никого без спроса. Услуги гаджета стоят почти 500 фунтов за три часа проката.