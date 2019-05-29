В Кремле определились с датой «прямой линии» с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата очередной «прямой линии» с главой государства Владимиром Путиным уже определена. При этом называть ее представитель Кремля отказался.

«Прямая линия» традиционно бывает летом, подготовка ведется», — сказал он журналистам в ходе брифинга в среду, 29 мая.

При этом Песков не подтвердил информацию СМИ о том, что «прямая линия» может состояться 13 июня.

В ходе предыдущей «прямой линии», которая прошла 7 июня 2018 года и длилась 4 часа 20 минут, президент связывался с членами правительства и губернаторами по конференц-связи. Так, Путин после получения вопросов от жителей Томской и Владимирской областей обсудил сложившиеся ситуации с губернаторами упомянутых регионов.