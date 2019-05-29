В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии из-за скандала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал события в Австрии, спровоцировавшие отставку правительства. Представитель Кремля заверил, что эта ситуация не имеет к Москве никакого отношения.

«Этот казус, который спровоцировал (отставку правительства. — Ред.), безусловно, не имеет и не может иметь никакого отношения к России, мы уже об этом говорили», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в Кремле следят за ситуацией, однако считают, что это исключительно внутреннее дело Австрии. Песков также подчеркнул, что в России надеются, что при любом исходе выборов сохранится общий настрой на дальнейшее развитие двухсторонних отношений.

28 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом. Это произошло на фоне возникшего кризиса из-за ухода с поста бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Штрахе ушел в отставку после публикации снятого скрытой камерой на Ибице видео, на котором он якобы обсуждает с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. Политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии, а не России, и что встреча ни к чему не привела. Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись и не нашла оснований для расследования в отношении вице-канцлера и его помощника Йоханна Гуденуса.

После инцидента австрийский президент согласился на предложение Курца провести новые досрочные выборы в парламент.