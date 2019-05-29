Прямой эфир

Банду вымогателей задержали в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция и Следственный комитет задержали в Подмосковье членов преступной группировки, которые занимались похищениями людей и вымогательством. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

По оперативным данным, в июле прошлого года преступники потребовали в Ногинске от местного жителя переоформить на их знакомую земельный участок и дом стоимостью более 1 млн рублей.

На следующий день участники группы избили его сына и, угрожая ему оружием, потребовали документы на собственность. Затем вымогатели силой увезли молодого человека в его квартиру, забрали у него автомобиль, бытовую технику и деньги на общую сумму более 1 млн рублей.

Спустя два дня подозреваемые вновь похитили молодого человека и увезли его в Электросталь, избили и, угрожая автоматом, потребовали денег, а также написать расписку о долге в 880 тыс. рублей.

Через четыре дня злоумышленники похитили мужчину еще раз и удерживали две недели, били и требовали передать им 1,7 млн рублей.

Задержаны пять участников преступной группы в возрасте от 24 до 38 лет. В пресс-службе полиции отметили, что бандой руководили криминальный авторитет по прозвищу Циркач, а также находящийся в местах лишения свободы криминальный авторитет Шико.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве 11 экс-полицейских пойдут под суд за вымогательство янтаря у бизнесменов
Под Москвой проверяют военных на причастность к тайнику бандитов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017