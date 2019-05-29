Банду вымогателей задержали в Подмосковье

Полиция и Следственный комитет задержали в Подмосковье членов преступной группировки, которые занимались похищениями людей и вымогательством. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

По оперативным данным, в июле прошлого года преступники потребовали в Ногинске от местного жителя переоформить на их знакомую земельный участок и дом стоимостью более 1 млн рублей.

На следующий день участники группы избили его сына и, угрожая ему оружием, потребовали документы на собственность. Затем вымогатели силой увезли молодого человека в его квартиру, забрали у него автомобиль, бытовую технику и деньги на общую сумму более 1 млн рублей.

Спустя два дня подозреваемые вновь похитили молодого человека и увезли его в Электросталь, избили и, угрожая автоматом, потребовали денег, а также написать расписку о долге в 880 тыс. рублей.

Через четыре дня злоумышленники похитили мужчину еще раз и удерживали две недели, били и требовали передать им 1,7 млн рублей.

Задержаны пять участников преступной группы в возрасте от 24 до 38 лет. В пресс-службе полиции отметили, что бандой руководили криминальный авторитет по прозвищу Циркач, а также находящийся в местах лишения свободы криминальный авторитет Шико.