В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

Военный обозреватель Александр Артамонов заявил, что если Киев решит устроить провокацию против Крымского моста с помощью американских кораблей, то это может привести к началу боевых действий. Об этом он написал в статье, опубликованной 28 мая в еженедельнике Минобороны «Звезда».

Артамонов отметил, что в ноябре 2018 года командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко рассказал о поступившем предложении от США по передаче двух фрегатов типа Oliver Hazard Perry. По словам экспертов, применение таких кораблей будет означать «начало широкомасштабных боевых действий, так как речь будет идти о военной агрессии против России».

«Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну», — написал эксперт.

Также он напомнил, что 15 мая 2018 года в газете The Washington Examiner была опубликована колонка американского политического журналиста Тома Рогана, который назвал Крымский мост «возмутительным оскорблением авторитета Украины». Также автор материала заявил, что Киев просто обязан нанести удар по мосту, а США могли бы оказать в этом поддержку.

Эксперт отметил, что строители моста предусмотрели опасность тарана опор сооружения при помощи судов, несущих взрывчатку или опасные вещества. По его словам, для этого были установлены специальные «палы», которые способны предотвратить любое соприкосновение проходящих под постройкой судов.

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу. Строительство автодорожной части Крымского моста завершилось 15 мая 2018 года. 1 октября 2018 года автодорожную часть Крымского моста открыли для движения грузового транспорта.

16 мая президент России Владимир Путин заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена в конце года с опережением графика.